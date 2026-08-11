Fiamme sospette davanti all'ambasciata rumena
La polizia cantonale indaga sull'atto doloso che ha causato solo danni materiali.
BERNA - Ignoti hanno appiccato un incendio nei pressi dell'ambasciata rumena ieri pomeriggio a Berna. Le fiamme si sono poi propagate alla vegetazione circostante, ha riferito oggi la polizia cantonale bernese.
Sembra che un oggetto incendiario sia stato depositato intenzionalmente vicino alla recinzione dell'ambasciata. Stando alla nota della polizia, l'incendio è stato spento dal personale della missione diplomatica. I pompieri, intervenuti sul posto, hanno successivamente effettuato un servizio di sorveglianza antincendio.
Ci sono stati danni materiali, ma nessuno è rimasto ferito. Durante l'intervento, i pompieri hanno temporaneamente deviato il traffico pedonale davanti all'ambasciata.
La polizia, sotto la direzione del Ministero pubblico, ha avviato un'inchiesta per chiarire l'accaduto.