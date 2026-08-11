Tamponamento fatale in galleria: un motociclista perde la vita
La vittima aveva 64 anni ed è deceduta sul posto.
BIENNE - Spaventoso incidente stamattina nel tunnel del Längholz, sulla A5, all'altezza di Bienne. Un motociclista ha riportato ferite mortali.
Il sinistro ha coinvolto un'auto e una moto e si è verificato poco dopo le 6.25, fa sapere in una nota stampa la Polizia cantonale bernese.
Secondo le prime informazioni, il centauro stava circolando sulla corsia di sorpasso in direzione di Soletta. Mentre cercava di rientrare sulla corsia di destra all'interno del tunnel, per cause ancora da chiarire si è verificato un tamponamento con un'auto.
Il motociclista è rimasto gravemente ferito. Nonostante le misure di soccorso immediatamente prestate da alcuni presenti e la successiva assistenza medica da parte delle forze di intervento, l'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente.
La vittima è un cittadino svizzero di 64 anni, domiciliato nel canton Berna.
Il tunnel del Längholz è rimasto completamente chiuso in direzione di Soletta per diverse ore, per consentire le operazioni di soccorso e recupero e i rilievi relativi all'incidente.
Sono stati mobilitati diversi servizi della Polizia cantonale bernese, un elicottero della Rega, due squadre di soccorritori in ambulanza, specialisti dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Berna, i pompieri di Bienne e un servizio di soccorso stradale.
La Polizia cantonale bernese ha aperto un'inchiesta.