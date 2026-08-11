Siccità, danni all'agricoltura per almeno 19 milioni di franchi

La metà delle segnalazioni di danni ricevute quest'anno dall'assicurazione riguarda il caldo, una quota superiore alla media. Particolarmente colpite sono le colture estive, tra cui patate, mais, barbabietole da zucchero e girasoli. Poiché gran parte di queste colture deve ancora essere raccolta, non è ancora possibile quantificare i danni complessivi dell'anno. Per alcune aziende, tuttavia, le perdite di rendimento sono già molto elevate.

Parallelamente cresce la domanda di assicurazioni meteorologiche che coprono la siccità. Dal 2025 la Confederazione contribuisce nella misura del 30% ai premi assicurativi per i rischi di gelo e siccità. Secondo l'Ufficio federale dell'agricoltura, nel primo anno circa 2'500 aziende hanno chiesto la riduzione del premio; per l'anno in corso è previsto un aumento di circa il 10% delle aziende assicurate.