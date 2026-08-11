Alimentazione sostenibile, ma irrealizzabile: Berna dice «no»

Il testo chiede un maggiore grado di autosufficienza alimentare. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto attraverso una più elevata coltivazione di alimenti vegetali. Esige che il settore agricolo e la filiera puntino maggiormente sulla produzione e sul consumo di alimenti di origine vegetale anziché animale. L'obiettivo è di aumentare la sicurezza alimentare portando il grado di autoapprovvigionamento netto dall'attuale 45% ad almeno il 70%.

La produzione di alimenti di origine animale - come carne, latte e uova - riveste grande importanza in Svizzera, ha indicato il Consiglio federale nelle spiegazioni pubblicate dalla Cancelleria federale in vista del 27 settembre. Molti terreni agricoli svizzeri non sarebbero adatti alla coltivazione, ma solo come pascoli.