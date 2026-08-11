Pazzi per gli occhialini da eclissi solare: si spendono fino a 115 franchi

Un negozio di ottica zurighese ha ricevuto centinaia di richieste telefoniche e la visita di decine di clienti interessati agli occhiali. «Purtroppo abbiamo dovuto deluderli», ha affermato a 20 Minuten il titolare di Gottheil Optik a Küsnacht (ZH), Andreas Eugster. «Già venerdì abbiamo venduto l’ultimo esemplare. L’assalto è stato enorme».

Chi è riuscito ad acquistare gli occhialini nei giorni scorsi ha pagato tra cinque e otto franchi. Chi, invece, ne è ancora alla ricerca, deve sborsare decisamente di più, dato che i rivenditori cercano di trarre profitto dall'eclissi solare.