Pazzi per gli occhialini da eclissi solare: si spendono fino a 115 franchi
Esauriti in praticamente tutta la Svizzera, fanno capolino sui siti di vendite online a prezzi da capogiro. Si parla anche di dieci volte quello originale. E qualcuno disposto a spendere c'è.
Esauriti in praticamente tutta la Svizzera, fanno capolino sui siti di vendite online a prezzi da capogiro. Si parla anche di dieci volte quello originale. E qualcuno disposto a spendere c'è.
ZURIGO - Sembra proprio che tutti vogliano assistere all'eclissi solare in programma domani, mercoledì 12 agosto.
Tanto che gli occhialini protettivi con i quali guardare il cielo sono andati letteralmente a ruba, anche in Ticino. Diversi rivenditori riferiscono di aver esaurito le scorte nel giro di pochi giorni e c'è chi ha manifestato l'intenzione di acquistarli online, a prezzi molto (molto) più alti di quelli di partenza.
Un negozio di ottica zurighese ha ricevuto centinaia di richieste telefoniche e la visita di decine di clienti interessati agli occhiali. «Purtroppo abbiamo dovuto deluderli», ha affermato a 20 Minuten il titolare di Gottheil Optik a Küsnacht (ZH), Andreas Eugster. «Già venerdì abbiamo venduto l’ultimo esemplare. L’assalto è stato enorme».
Chi è riuscito ad acquistare gli occhialini nei giorni scorsi ha pagato tra cinque e otto franchi. Chi, invece, ne è ancora alla ricerca, deve sborsare decisamente di più, dato che i rivenditori cercano di trarre profitto dall'eclissi solare.
Fino a 115 franchi per un paio di occhiali protettivi
Come si può notare osservando piattaforme come Tutti o Ricardo, i venditori, provenienti da tutta la Svizzera, hanno pubblicato dozzine di occhiali protettivi con una fascia di prezzo compresa tra i 33 e gli 81 franchi. È stata perfino raggiunta la considerevole cifra di 115 franchi. La maggior parte delle offerte pubblicizza occhiali nuovi, confezionati e certificati ISO.
Per gli occhiali con un prezzo d’acquisto immediato o prezzo di partenza superiore a 100 franchi, finora non ci sono offerte. Tuttavia, molti interessati sembrano disposti a pagare molto più del prezzo di vendita originario. In diverse aste il prezzo è già salito oltre 40 franchi. Questo corrisponde ad almeno cinque volte il prezzo originale nei negozi specializzati.