Terremoto in Colombia: «Nessuna vittima svizzera»

Quest'ultimo indica che in Colombia sono censiti pressapoco 2800 svizzeri. Circa 130 viaggiatori si sono inoltre registrati su Travel Admin, l'applicazione del DFAE pensata per aiutare a spostarsi in modo più sicuro e organizzato all'estero. Berna vi invita i turisti a seguire le istruzioni delle autorità locali.

La Colombia ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le competenti autorità della Confederazione stanno attualmente valutando se e in che forma la Svizzera possa fornire assistenza, ha aggiunto un funzionario del Dipartimento diretto da Ignazio Cassis. Berna potrebbe ad esempio inviare esperti. Al momento, tuttavia, non è ancora possibile fornire informazioni su un intervento concreto.