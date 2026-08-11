Terremoto in Colombia: «Nessuna vittima svizzera»
In Colombia sono censiti pressapoco 2800 svizzeri. Inoltre, circa 130 viaggiatori si sono registrati su Travel Admin
In Colombia sono censiti pressapoco 2800 svizzeri. Inoltre, circa 130 viaggiatori si sono registrati su Travel Admin
BERNA - Stando alle informazioni finora disponibili al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il terremoto di ieri mattina nella Colombia occidentale non ha causato vittime tra svizzeri. Il DFAE ha peraltro indicato a Keystone-ATS che per il momento non è stata presa alcuna decisione su un intervento di specialisti elvetici nella regione colpita dalla catastrofe.
La rappresentanza diplomatica svizzera a Bogotá è in contatto con le autorità competenti locali, anche in merito a possibili vittime di cittadinanza elvetica, ha indicato per iscritto il DFAE.
Quest'ultimo indica che in Colombia sono censiti pressapoco 2800 svizzeri. Circa 130 viaggiatori si sono inoltre registrati su Travel Admin, l'applicazione del DFAE pensata per aiutare a spostarsi in modo più sicuro e organizzato all'estero. Berna vi invita i turisti a seguire le istruzioni delle autorità locali.
La Colombia ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le competenti autorità della Confederazione stanno attualmente valutando se e in che forma la Svizzera possa fornire assistenza, ha aggiunto un funzionario del Dipartimento diretto da Ignazio Cassis. Berna potrebbe ad esempio inviare esperti. Al momento, tuttavia, non è ancora possibile fornire informazioni su un intervento concreto.
Ieri sera, sulla rete sociale X, il presidente della Confederazione Guy Parmelin aveva già indicato che la Svizzera seguiva con attenzione gli accadimenti nel paese latinoamericano. Il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca aveva anche espresso solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e ai soccorritori impegnati sul posto.
Anche la Croce Rossa svizzera sta valutando, insieme alle sue organizzazioni partner, tra cui la sua omologa colombiana, il fabbisogno di aiuti e personale specializzato, indica una nota odierna dell'organizzazione umanitaria.