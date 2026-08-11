Il caldo non frena i consumi di carne, ma farà aumentare i prezzi

Se la costina tiene, il caldo spinge comunque verso altri prodotti. "Frutte fresche tagliate, insalate in bowl e sandwich stanno riscuotendo un grande successo", osserva il manager. "Per i panini abbiamo raggiunto punte di oltre 220'000 pezzi al giorno". Ma il vero fenomeno degli ultimi diciotto mesi è il tofu: Bell ha raddoppiato la capacità produttiva nel suo nuovo impianto di Landquart (GR). "Il tofu è praticamente esaurito in Europa. Riceviamo richieste persino da commercianti tedeschi che ci chiedono se possono importarlo dalla Svizzera", rivela l'esperto. "Il tofu è estremamente versatile e si abbina bene ad altri prodotti vegetali, al pesce o al pollame".

Il problema numero uno è però la siccità. Secondo Tschanz la mancanza d'acqua sta già avendo ripercussioni sull'intera filiera. "Le insalate a foglia piccola sono in parte quasi introvabili in Europa, tanto che siamo costretti ad approvvigionarci dalla Turchia". Ancora più critica è la situazione per il bestiame: "A causa della siccità gli animali vengono portati a valle per la macellazione prima del previsto: questo significa che quell'offerta ci mancherà più avanti nell'anno".