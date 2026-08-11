Bilaterali III: no a tutele specifiche per i sindacalisti

La misura 14 ha suscitato parecchie discussioni fra i partner sociali. L'Unione sindacale svizzera (USS) aveva definito in febbraio la protezione dal licenziamento per i rappresentanti del personale una «soluzione minima» che, in quanto «parte indispensabile» del pacchetto di provvedimenti, non dovrebbe essere messa in discussione. I rappresentanti dei lavoratori assumono molte responsabilità a livello aziendale, ma oggi sono scarsamente protetti contro il licenziamento, aveva sottolineato l'USS.