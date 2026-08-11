La sfida dei droni: «Attaccare è più facile che difendersi»

La difficoltà principale risiede nella natura stessa degli apparecchi. «Innanzitutto i droni sono molto piccoli e quindi difficili da rilevare, sia con il radar che con le telecamere», spiega lo specialista che collabora con Armasuisse, l'Ufficio federale dell'armamento. «In secondo luogo, i sistemi di difesa sono tipicamente progettati per gli aerei: in quel caso ci si può permettere di sparare munizioni che costano mezzo milione di franchi l'una. Con i droni non si può pensare di sparare con i cannoni ai passeri: servono sistemi piccoli e non è affatto semplice realizzarli».

La ricerca sta esplorando strade alternative. «In tutto il mondo ci sono vari gruppi che lavorano su questo tema. Anche noi studiamo il sistema per rilevare i droni in modo affidabile, combinando radar, telecamere a infrarossi e telecamere ottiche», riferisce l'accademico. «Una volta individuati, si potrebbero abbattere con reti, tendere reti con altri droni o, a seconda della situazione, eventualmente sparare».