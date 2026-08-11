Cassa malati, i costi sono saliti a 4'834 franchi per persona

Quasi tutte le tipologie di prestazioni hanno registrato un aumento dei costi. In termini percentuali, ciò è stato particolarmente evidente nelle prestazioni delle organizzazioni Spitex, con un aumento del 14,9%.

La quota principale delle spese sanitarie in termini di costi è rappresentata dai trattamenti medici ambulatoriali, con 1101 franchi pro capite e un aumento di 73 franchi. Seguono la fornitura di medicamenti con 913 franchi o più 28 franchi pro capite, i trattamenti ospedalieri stazionari (899 o più 28 franchi) e i trattamenti ospedalieri ambulatoriali (807 o meno 150 franchi).