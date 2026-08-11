Cassa malati, i costi sono saliti a 4'834 franchi per persona
L'aumento negli ultimi 12 mesi è stato dello 0,4%. La cifra però potrebbe rivelarsi ancora più alta per i ritardi di fatturazione dovuti al cambiamento di tariffario
BERNA - Negli ultimi dodici mesi i costi dell'assicurazione malattia obbligatoria sono aumentati dello 0,4%. Tuttavia, l'aumento dovrebbe essere più elevato, poiché il cambiamento di sistema ha ritardato la fatturazione delle prestazioni mediche ambulatoriali.
Una persona assicurata ha causato in media costi dell'assicurazione malattia pari a 4'834 franchi negli ultimi dodici mesi, come ha reso noto l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) martedì nel suo monitoraggio dei costi. Si tratta di 21 franchi in più rispetto all'anno precedente.
Quasi tutte le tipologie di prestazioni hanno registrato un aumento dei costi. In termini percentuali, ciò è stato particolarmente evidente nelle prestazioni delle organizzazioni Spitex, con un aumento del 14,9%.
La quota principale delle spese sanitarie in termini di costi è rappresentata dai trattamenti medici ambulatoriali, con 1101 franchi pro capite e un aumento di 73 franchi. Seguono la fornitura di medicamenti con 913 franchi o più 28 franchi pro capite, i trattamenti ospedalieri stazionari (899 o più 28 franchi) e i trattamenti ospedalieri ambulatoriali (807 o meno 150 franchi).
Per quanto riguarda le prestazioni ospedaliere ambulatoriali, tuttavia, i dati sono tutt'altro che definitivi. Qui i costi dovrebbero risultare ancora sensibilmente più elevati, ha scritto l'UFSP. Infatti, l'introduzione del nuovo sistema tariffario per le prestazioni mediche ambulatoriali ha ritardato la fatturazione delle prestazioni.
L'aumento più marcato delle prestazioni lorde per assicurato negli ultimi 12 mesi si è registrato nel Cantone di Sciaffusa, con un più 9,6%. La variazione più bassa è stata rilevata nel Canton Zugo, con un meno 8,7%. L'importo annuo più elevato è stato registrato in Ticino, quello più basso nel canton Appenzello Interno.