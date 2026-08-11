Centrali energetiche di riserva, la decisione è rinviata

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Con 17 voti a 3 e 5 astensioni la commissione è entrata in materia sul progetto miliardario presentato dal Consiglio federale. Le quattro nuove centrali elettriche dovrebbero essere pronte per il 2030 e servire per 15 anni nel caso in cui si verificasse una penuria di corrente, si legge nel comunicato odierna dei servizi parlamentari.