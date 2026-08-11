Prodotti con la croce svizzera: l'USAM contesta la nuova prassi

Ripristinare l'esclusività per i prodotti nazionali

Un primo sondaggio online, considerato non rappresentativo, realizzato dall'USAM era rivolto alle associazioni cantonali e ha raccolto 289 risposte. Fra inizio luglio e inizio agosto l'istituto Demoscope ha condotto a sua volta un'indagine rappresentativa su un campione di 1'154 aventi diritto di voto.