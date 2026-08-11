"Lex UBS", si cerca un compromesso

BERNA - Fumata nera circa la copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre di banche di rilevanza sistemica (essenzialmente UBS). La Commissione dell'economia e tributi degli Stati (CET-S) ha rinviato la discussione allo scopo di cercare un equilibrio «tra il legittimo bisogno di sicurezza della popolazione e l'altrettanto legittima competitività della piazza finanziaria». Una proposta definitiva dovrebbe essere sottoposta al plenum ancora in settembre, durante la sessione autunnale delle Camere federali.