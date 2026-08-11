Difesa, 500 milioni supplementari per munizioni

Per la commissione non vi sono dubbi: di fronte all'aggravarsi della situazione in materia di sicurezza, crede che sia necessario rafforzare la capacità di difesa dell'esercito nonché la capacità di contrastare le minacce più probabili, ossia gli attacchi a distanza e le minacce ibride.

Per questo propone al Governo - 11 voti a 9 e 4 astensioni - un credito d'impegno aggiuntivo pari a 500 milioni per l'acquisto di munizioni. Per la maggioranza della CPS-N, spiega una nota odierna dei servizi parlamentari, è assolutamente necessario aumentare le riserve di munizioni il prima possibile, specialmente, a causa dell'elevata domanda, poiché simili transazioni richiedono sempre più tempo e sono sempre più costose.