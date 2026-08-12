Queste due donne non hanno più una vita

Ora invece lo può fare. E le due donne, che nel frattempo hanno costituito l'associazione "Mai più sola", non si sentono più sicure. «Lui va e viene dall'Italia al Luganese – conferma Luana –, dove adesso ha una nuova compagna. Attualmente, con tempi lunghissimi, sono in corso le udienze per il processo legato a quanto ha fatto a mia figlia. Lo scorso 13 luglio, davanti alla procura di Varese, mi ha minacciata dicendomi che mi avrebbe ammazzata. Questa non è vita. Nessuno fa nulla».

Ansia e paranoia

Sulla stessa lunghezza d'onda la figlia Deborah. «Si dice di segnalare, di denunciare le situazioni di violenza. Ma poi chi segnala o denuncia non è assolutamente protetto. L'uomo che mi ha picchiata è libero di entrare e uscire dalla Svizzera. Per il suo processo ha coinvolto testimoni che non hanno nulla a che fare con la vicenda. Non capisco cosa potranno testimoniare. Uno dei testimoni nel 2025 ha messo le mani addosso a mia madre e si è beccato a sua volta una denuncia».