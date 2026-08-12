A settembre torna la Fiera dell’Antiquariato, Arte e Collezionismo

Un universo vastissimo, il cui elenco potrebbe continuare quasi all’infinito

Attraverso la Fiera, arte e cultura coinvolgono ogni anno oltre 10.000 visitatori, che animano e percorrono il magnifico borgo di Mendrisio, rendendolo vivo e particolarmente suggestivo in occasione della manifestazione. Ogni oggetto esposto porta con sé una parte della storia e delle tradizioni del luogo da cui proviene, contribuendo a renderlo unico. Pezzi rari, singolari e talvolta introvabili trasformano la visita alla Fiera in una vera e propria caccia al tesoro, alla ricerca di quell’oggetto speciale che da tempo si desidera trovare.

Sulle bancarelle degli espositori sarà possibile scoprire argenti, gioielli, vetri, porcellane, vinili, libri, sculture, arte popolare, tessuti, mobili, arti extraeuropee, giocattoli, oggetti in ferro, design del Novecento e dipinti dal XVI al XX secolo. Particolarmente significativa sarà inoltre la presenza di opere di pittori ticinesi dell’Ottocento e del Novecento, oltre a numerose altre curiosità tutte da scoprire.