A settembre torna la Fiera dell’Antiquariato, Arte e Collezionismo
Alla 43esima edizione, ogni anno porta oltre 10.000 visitatori per il borgo di Mendrisio
Alla 43esima edizione, ogni anno porta oltre 10.000 visitatori per il borgo di Mendrisio
MENDRISIO - La Fiera dell’Antiquariato, Arte e Collezionismo torna nel centro storico di Mendrisio con la sua 43a edizione, grazie alla sempre grande partecipazione di appassionati, professionisti e curiosi. Nel corso degli anni la manifestazione ha assunto un carattere sempre più internazionale, con espositori provenienti da numerose località della Svizzera e dall’Italia. L'appuntamento è per domenica 20 settembre dalle 9 alle 17.
Il mondo dell’antiquariato, dell’arte e del collezionismo si è profondamente evoluto seguendo mode, tendenze e nuove passioni. Accanto agli oggetti d’epoca trovano oggi spazio interessanti realtà come il modernariato e il design, sempre molto apprezzati, il fenomeno dei Pokémon, i giocattoli e le bambole, dalle preziose porcellane alle ormai storiche Barbie, il modellismo e la sua continua evoluzione tecnica, fino al mondo dell’audio, del video, dei videogiochi e dell’elettronica.
Un universo vastissimo, il cui elenco potrebbe continuare quasi all’infinito
Attraverso la Fiera, arte e cultura coinvolgono ogni anno oltre 10.000 visitatori, che animano e percorrono il magnifico borgo di Mendrisio, rendendolo vivo e particolarmente suggestivo in occasione della manifestazione. Ogni oggetto esposto porta con sé una parte della storia e delle tradizioni del luogo da cui proviene, contribuendo a renderlo unico. Pezzi rari, singolari e talvolta introvabili trasformano la visita alla Fiera in una vera e propria caccia al tesoro, alla ricerca di quell’oggetto speciale che da tempo si desidera trovare.
Sulle bancarelle degli espositori sarà possibile scoprire argenti, gioielli, vetri, porcellane, vinili, libri, sculture, arte popolare, tessuti, mobili, arti extraeuropee, giocattoli, oggetti in ferro, design del Novecento e dipinti dal XVI al XX secolo. Particolarmente significativa sarà inoltre la presenza di opere di pittori ticinesi dell’Ottocento e del Novecento, oltre a numerose altre curiosità tutte da scoprire.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
Attenzione: ultimi posti disponibili!
Per informazioni e iscrizioni:
Tomini Joschka – WhatsApp +41 77 409 34 07 - fiera.antiquariato@gmail.com