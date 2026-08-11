Sconta 15 anni in Svizzera per l'omicidio della moglie: torna libero e massacra la madre

Sono stati i vicini di casa a soccorrere l'anziana, che è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Il 53enne è stato fermato dalla polizia e, dopo le procedure di rito, è stato formalmente arrestato e incarcerato.

I media turchi non hanno fornito molti dettagli sul delitto commesso in Svizzera dall'uomo. Si sa solo che aveva trascorso quasi 15 anni in carcere per aver strangolato a morte la moglie.