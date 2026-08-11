Sconta 15 anni in Svizzera per l'omicidio della moglie: torna libero e massacra la madre
L'85enne è stata gravemente ferita a pugni e bastonate, il 53enne è stato arrestato appena 10 giorni dopo essere rientrato in patria
ANKARA - Un cittadino turco di 53 anni, che aveva appena finito di scontare una pena di 15 anni in Svizzera per l'omicidio della moglie, è di nuovo finito nei guai. Questa volta in Turchia, dove ha fatto rientro dopo essere stato rilasciato.
L'uomo è accusato di aver picchiato selvaggiamente l'anziana madre. Le violenze, immortalate in un video pubblicato da svariati media turchi, mostrano l'85enne che viene colpita con i pugni e un bastone di legno. L'aggressione risale a domenica mattina, ad appena dieci giorni dal rientro dell'uomo in patria. Il 53enne era tornato a vivere dalla madre e non è chiaro cosa possa aver provocato l'esplosione di violenza, avvenuta nel giardino dell'abitazione nel distretto di Bozova.
Sono stati i vicini di casa a soccorrere l'anziana, che è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Il 53enne è stato fermato dalla polizia e, dopo le procedure di rito, è stato formalmente arrestato e incarcerato.
I media turchi non hanno fornito molti dettagli sul delitto commesso in Svizzera dall'uomo. Si sa solo che aveva trascorso quasi 15 anni in carcere per aver strangolato a morte la moglie.
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