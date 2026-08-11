50m delfino: Noè Ponti ultimo nella finale

PARIGI - Noè Ponti non è riuscito a conquistare una medaglia nella sua prima finale degli Europei in vasca lunga di Parigi. Il ticinese, tra i grandi favoriti, ha chiuso all'ottavo e ultimo posto i 50m delfino, fermando il cronometro a 22''91. La nuotata del 25enne è comunque stata influenzata dalla perdita degli occhialini dopo il tuffo.