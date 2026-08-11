50m delfino: Noè Ponti ultimo nella finale
L'oro è andato al russo Egor Kornev. Ponti ultimo ma a 23 centesimi dal podio in una finale davvero combattuta.
L'oro è andato al russo Egor Kornev. Ponti ultimo ma a 23 centesimi dal podio in una finale davvero combattuta.
PARIGI - Noè Ponti non è riuscito a conquistare una medaglia nella sua prima finale degli Europei in vasca lunga di Parigi. Il ticinese, tra i grandi favoriti, ha chiuso all'ottavo e ultimo posto i 50m delfino, fermando il cronometro a 22''91. La nuotata del 25enne è comunque stata influenzata dalla perdita degli occhialini dopo il tuffo.
L'oro è andato al russo Egor Kornev (22''52), che aveva già fatto segnare il miglior tempo nelle semifinali. Alle sue spalle si sono piazzati il francese Maxime Grousset (22''54) e il bielorusso Grigori Pekarski (22''68). Quarto l'italiano Thomas Ceccon, rimasto a quattro centesimi dal podio.
Per il nuotatore del Gambarogno è dunque ancora rinviato l'appuntamento con il primo titolo in vasca lunga, tra Europei e Mondiali.
Hanno infine conquistato un posto per la finale dei 200 dorso Roman Mityukov e Flavio Bucca, rispettivamente con il quarto (1'54''85) e il sesto tempo complessivo (1'55''73), tenendo in considerazione le due semifinali.