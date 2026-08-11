Mathieu Faivre, grave incidente in bici: diverse fratture
Il triplo campione del mondo Mathieu Faivre è stato vittima di un grave incidente in bicicletta alcune settimane fa. Il francese soffre di diverse ferite e fratture.
Il triplo campione del mondo Mathieu Faivre è stato vittima di un grave incidente in bicicletta alcune settimane fa. Il francese soffre di diverse ferite e fratture.
SCI ALPINO - Paura per Mathieu Faivre. L’ex sciatore francese, triplo campione del mondo, è rimasto vittima di un grave incidente in bicicletta alcune settimane fa. Le circostanze dell’accaduto non sono note, ma il 34enne ha raccontato di aver «scampato di poco al peggio».
A dare notizie è stato lo stesso Faivre, in queste ore, con un messaggio pubblicato sui social direttamente dal letto d’ospedale. Le immagini diffuse mostrano la sua bici da corsa con il telaio completamente spezzato. In un’altra foto il nizzardo appare con la gamba destra fasciata, mentre una radiografia evidenzia una frattura alla clavicola.
L’ex specialista del gigante ha parlato di «alcune ferite e fratture», senza fornire ulteriori dettagli sul suo stato di salute. Nonostante la violenza dell’impatto, ha voluto rassicurare i suoi sostenitori: «Sono felice di aver potuto dormire di nuovo nel mio letto questa notte».
Faivre ha inoltre sottolineato che ora sarà necessario «avere pazienza e dedicarsi alla riabilitazione», ringraziando le persone che lo hanno soccorso dopo l’incidente.
Ritiratosi dall’agonismo nell’ottobre 2025, il francese aveva conquistato in carriera tre titoli mondiali (a squadre nel 2017, in gigante e parallelo nel 2021) e il bronzo olimpico in gigante a Pechino 2022.