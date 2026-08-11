Mathieu Faivre, grave incidente in bici: diverse fratture

L’ex specialista del gigante ha parlato di «alcune ferite e fratture», senza fornire ulteriori dettagli sul suo stato di salute. Nonostante la violenza dell’impatto, ha voluto rassicurare i suoi sostenitori: «Sono felice di aver potuto dormire di nuovo nel mio letto questa notte».

Faivre ha inoltre sottolineato che ora sarà necessario «avere pazienza e dedicarsi alla riabilitazione», ringraziando le persone che lo hanno soccorso dopo l’incidente.