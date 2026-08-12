È nato "Facciamoci Belli"

Il progetto, approvato dal Consiglio comunale il 9 marzo 2026, prevede un investimento di 19,1 milioni di franchi entro il 2029 per ampliare l'offerta museale e garantire la manutenzione del complesso fortificato UNESCO, che comprende Castel Grande, i castelli di Montebello e Sasso Corbaro, la Murata e la Cinta muraria. Di questa cifra, solo 4,5 milioni saranno a carico della Città, mentre i restanti 14,5 milioni dovrebbero provenire da Cantone e Confederazione, con finanziamenti vincolati esclusivamente a questo progetto.