È nato "Facciamoci Belli"
Il comitato civico sostiene il progetto di valorizzazione della Fortezza, in votazione comunale il 27 settembre
BELLINZONA - Nasce a Bellinzona il comitato civico "Facciamoci Belli – Sì il 27 settembre", formato da 27 cittadini attivi in diversi settori - commercio, ristorazione, albergheria, cultura, imprenditoria, sport e informazione - a sostegno del progetto di valorizzazione della Fortezza, su cui i bellinzonesi voteranno il 27 settembre dopo il successo del referendum.
Il progetto, approvato dal Consiglio comunale il 9 marzo 2026, prevede un investimento di 19,1 milioni di franchi entro il 2029 per ampliare l'offerta museale e garantire la manutenzione del complesso fortificato UNESCO, che comprende Castel Grande, i castelli di Montebello e Sasso Corbaro, la Murata e la Cinta muraria. Di questa cifra, solo 4,5 milioni saranno a carico della Città, mentre i restanti 14,5 milioni dovrebbero provenire da Cantone e Confederazione, con finanziamenti vincolati esclusivamente a questo progetto.
Secondo il comitato, l'intervento genererà 5 nuovi posti di lavoro e un indotto stimato in 14,2 milioni di franchi, a beneficio soprattutto di ristorazione (42%), alberghi (33%) e commercio (8%). Il business plan prevede il pareggio già dal primo anno, con utili netti in crescita che permetteranno di ridurre i contributi pubblici. Nuovi spazi per eventi saranno accessibili anche alle persone con difficoltà motorie.
Il comitato ricorda che altre città svizzere investono cifre ben superiori nel patrimonio culturale: da Friburgo (71 milioni) al LAC di Lugano (210 milioni), passando per il Castello di Grandson (52 milioni) e i progetti locarnesi.
La conferenza stampa di presentazione è prevista il 24 agosto. È possibile aderire al comitato tramite il sito www.facciamocibelli.ch.