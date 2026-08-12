Tassa sugli utili immobiliari, «una fetta anche per i Comuni»

«Negli ultimi decenni si è assistito a un progressivo squilibrio nei rapporti finanziari tra Cantone e Comuni. Da un lato si sono concentrate a livello cantonale importanti entrate fiscali; dall'altro sono aumentati gli oneri posti a carico dei Comuni. Il risultato è che molti enti locali si trovano confrontati con crescenti difficoltà finanziarie, pur contribuendo in modo determinante alla creazione della ricchezza che genera il gettito fiscale», si legge nell'atto parlamentare che «intende correggere tale squilibrio».