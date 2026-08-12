On crolla in borsa... e Federer non è più miliardario
Il marchio di scarpe ha subito un brusco crollo sul mercato azionario dopo la pubblicazione degli ultimi dati trimestrali. King Roger detiene una partecipazione del 2,5-3% circa
NEW YORK / ZURIGO - Secondo le stime della rivista economica statunitense "Forbes", l'ex stella del tennis svizzero Roger Federer non è più, per il momento, miliardario. Il motivo sta nel crollo subito ieri in borsa da On, il produttore di scarpe di cui King Roger è socio.
Sempre secondo "Forbes", dopo il crollo del titolo il patrimonio di Federer è sceso sotto la soglia di un miliardo di dollari statunitensi. Nel dettaglio, la rivista ha quantificato oggi il suo patrimonio nella sua classifica in tempo reale a circa 949 milioni di dollari.
Il crollo temporaneo delle azioni On a Wall Street è stato del 19% circa e a causarlo sono stati i dati trimestrali dell'azienda. Sebbene On abbia aumentato notevolmente il fatturato, è rimasta comunque al di sotto delle aspettative del mercato.
"Forbes" stima la partecipazione di Federer in On tra il 2,5% e il 3% circa. Il basilese era entrato nell'azienda nel 2019 come investitore e partner. E nel 2025, la rivista lo aveva per la prima volta classificato come miliardario. Oltre alla sua partecipazione in On, hanno contribuito a ciò i suoi contratti pubblicitari di lunga data, tra gli altri con Uniqlo, Rolex, Lindt e Mercedes-Benz. Durante la sua carriera tennistica Federer ha inoltre guadagnato più di 130 milioni di dollari in premi.