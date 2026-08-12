On crolla in borsa... e Federer non è più miliardario

Il crollo temporaneo delle azioni On a Wall Street è stato del 19% circa e a causarlo sono stati i dati trimestrali dell'azienda. Sebbene On abbia aumentato notevolmente il fatturato, è rimasta comunque al di sotto delle aspettative del mercato.

"Forbes" stima la partecipazione di Federer in On tra il 2,5% e il 3% circa. Il basilese era entrato nell'azienda nel 2019 come investitore e partner. E nel 2025, la rivista lo aveva per la prima volta classificato come miliardario. Oltre alla sua partecipazione in On, hanno contribuito a ciò i suoi contratti pubblicitari di lunga data, tra gli altri con Uniqlo, Rolex, Lindt e Mercedes-Benz. Durante la sua carriera tennistica Federer ha inoltre guadagnato più di 130 milioni di dollari in premi.