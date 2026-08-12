SONDAGGIO TAMEDIA
Neutralità e alimentazione, avete già deciso come votare?
Piano piano le votazioni di fine settembre si avvicinano, avete già deciso come vi pronuncerete? Fatecelo sapere, partecipando al nostro sondaggio.
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Neutralità e alimentazione, avete già deciso come votare?
Piano piano le votazioni di fine settembre si avvicinano, avete già deciso come vi pronuncerete? Fatecelo sapere, partecipando al nostro sondaggio.
ZURIGO - Il 27 settembre 2026, gli elettori svizzeri si pronunceranno sulle due iniziative popolari "Salvaguardia della neutralità svizzera (Iniziativa sulla neutralità)" e "Per un’alimentazione sicura – mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull'alimentazione)".
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