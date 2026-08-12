"Swiss Made" sui prodotti esteri? Ecco come

Un'azienda ha bisogno di un'autorizzazione dell'IGE per utilizzare la croce svizzera?

L'IGE non rilascia autorizzazioni preventive o certificati. Le aziende sono esse stesse responsabili dal punto di vista legale e hanno l'onere della prova. Devono poter dimostrare, in caso di dubbio, che i loro beni o servizi soddisfano i criteri richiesti.

Quando un prodotto industriale può essere considerato "Swiss Made"?

Almeno il 60 percento dei costi di produzione (inclusi ricerca e sviluppo) deve essere sostenuto in Svizzera. Inoltre, la fase essenziale della lavorazione, che conferisce al prodotto le sue caratteristiche principali, deve avvenire nel Paese.