La figlia morta, il falso profilo e quei messaggi: «Mamma, sono all'inferno»

La donna si è quindi rivolta alla Polizia cantonale. In un primo momento, racconta a Blick, le è stato spiegato che sarebbe stato difficile intervenire: i messaggi non contenevano minacce o insulti espliciti e dimostrare il reato di usurpazione d'identità non sarebbe stato semplice. Dopo le sue insistenze, il funzionario ha contattato il Ministero pubblico, che è riuscito a identificare l'autore attraverso l'indirizzo IP. La persona era già sottoposta a un procedimento per un caso analogo. Nadya Pfister ha quindi potuto sporgere denuncia.

