Sisma in Colombia: Berna mette a disposizione un milione di franchi

A complicare la situazione si aggiunge il fatto che il governo colombiano è in carica da pochi giorni. Inoltre, mancano informazioni da molte aree remote. Tuttavia, la Svizzera ha già una forte presenza nel dipartimento del Chocó, particolarmente colpito dal disastro, il che permette di adattare "rapidamente e facilmente" gli aiuti con i partner locali, ha spiegato Hayoz.

Ieri il Dipartimento federale degli affari esteri ha indicato di non essere a conoscenza di cittadini elvetici morti o feriti a seguito del sisma di magnitudo 7.4. Secondo i servizi di Ignazio Cassis, nello Stato andino sono registrati circa 2800 svizzeri, mentre i viaggiatori che si sono annunciati sono 130.