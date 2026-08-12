Effetto domino: fallite più aziende che mai dal 1994

«L'aumento è solo in parte di natura economica», spiega Dirk Radetzki, dirigente di D&B, citato in un comunicato. «Questo cambiamento rende difficile il confronto con gli anni passati: molti dei casi attuali, con le vecchie regole, non sarebbero mai arrivati a una procedura fallimentare. A livello economico, a spingere verso la chiusura sono ancora gli elevati costi di finanziamento e la debole domanda in settori chiave come l'edilizia, il commercio e la ristorazione».

La tendenza ha una portata geografica quasi totale. In 25 dei 26 cantoni si è registrato un incremento delle bancarotte: l'unica eccezione è Svitto. I numeri più alti si osservano a Zurigo (1261), Ginevra (788) e nel canton Vaud (717).