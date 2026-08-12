La Svizzera ha sete

Tra i fiumi da record ci sono l’Ergolz a Liestal (BL), la Thur a Jonschwil (SG), la Wigger a Zofingen (AG) e la Langete a Huttwil (BE). Particolarmente eloquente è il caso dell’Ergolz che attualmente a Liestal porta in media appena 0,05 metri cubi d’acqua al secondo, ovvero 50 litri. Per avere un termine di paragone, nel maggio scorso la portata media era di 0,991 metri cubi al secondo. Quasi venti volte tanto.

I valori più bassi si registrano soprattutto nei corsi d’acqua più piccoli, che tendono a prosciugarsi più rapidamente. Ma la situazione non risparmia i grandi fiumi. Secondo l’UFAM, almeno uno su due presenta infatti portate estive ai minimi storici. È il caso, tra gli altri, di Reno, Reuss e Limmat. E alcuni fiumi sono ormai a un passo dal record assoluto negativo. Tra questi l’Areuse a Saint-Sulpice (NE), la Gürbe a Belp (BE) e la Sionge a Vuippens (FR). Va detto che le serie storiche non hanno tutte la stessa durata: si va da circa 20 anni fino a oltre un secolo di rilevazioni.