Attenzione a questi moschettoni
Richiamati diversi modelli per rischio di rottura: ecco i codici dei prodotti Simond coinvolti.
Richiamati diversi modelli per rischio di rottura: ecco i codici dei prodotti Simond coinvolti.
BERNA - In collaborazione con l’Ufficio prevenzione infortuni (UPI) Decathlon richiama i pack di rinvii da alpinismo e arrampicata ALPINISM e VERTIKA della marca Simond a causa del pericolo di caduta. I consumatori sono invitati a non utilizzarli più e riceveranno il rimborso del prezzo d’acquisto.
Perché sono pericolosi
È stato rilevato un difetto di assemblaggio nella rivettatura della leva a filo di alcuni moschettoni. Ciò può causare la rottura della leva a filo e comportare un rischio di rottura del moschettone in caso di caduta.
Di quali prodotti si tratta
Rinvio arrampicata e alpinismo ALPINISM 11 cm (4051175 / 8589547)
Rinvio arrampicata e alpinismo ALPINISM 17 cm (4051176 / 8589548)
Pack 5 rinvii ROCKY FILO 11CM (4171656 / 8608405)
Rinvio arrampicata VERTIKA 11 cm (5499689 / 8935765)
Rinvio arrampicata VERTIKA 17 cm (5500194 / 8935909)
Periodo di vendita interessato: dal 01/01/2022 fino al 23/07/2026
Come comportarsi
I consumatori sono invitati a non utilizzare più questi rinvii e a verificare, sul sito indicato sotto, se quelli in loro possesso sono interessati dal richiamo. In caso affermativo, devono riportare il prodotto a un negozio Decathlon, dove riceveranno il rimborso del prezzo d’acquisto.
Contatto per i consumatori
Per domande i consumatori possono contattare Decathlon:
Telefono: 032 756 70 70
E-mail: help.switzerland@decathlon.com
URL: https://simondrecallquickdraw.fandi.fr/it
Informativa di Decathlon
Informativa di Decathlon Simond Alpinism