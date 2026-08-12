Commercio al dettaglio: i ricavi aumentano nel primo semestre

Il ramo non alimentare ha beneficiato di una forte domanda di prodotti per il tempo libero e per le attività all'aria aperta, come pure di articoli tecnologici. «Oltre alla primavera soleggiata, anche grandi eventi come il campionato mondiale di calcio hanno fornito ulteriore slancio agli acquisti, che si sono fatti sentire in diverse categorie, dagli articoli sportivi ai prodotti per tifosi e da collezione, fino all'elettronica di consumo», osserva Volejnik.

I dati resi noti da NIQ nell'ambito del suo Markt Monitor Schweiz si basano sulla collaborazione con oltre 40 grandi rivenditori al dettaglio elvetici, che rappresentano circa il 40-50% del fatturato totale del ramo. Non è incluso il commercio specializzato e il Markt Monitor Schweiz «non pretende di essere rappresentativo dell'intero mercato», precisa NIQ.