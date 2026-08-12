Casse pensioni: in luglio rendimento negativo

Nel periodo in rassegna l'istituto di previdenza più ispirato ha conseguito un rendimento del +1,0%, quello meno accorto (o fortunato) del -2,1%. Per le casse di piccole dimensioni, con patrimoni amministrati inferiori a 300 milioni di franchi, è stato osservato un -0,2%, valore analogo a quello registrato dalle realtà di medie dimensioni (attivi fra 300 milioni e 1 miliardo): un po' più in difficoltà (-0,3%) sono apparse le grandi casse (oltre 1 miliardo).

Cumulando i dati dei primi sette mesi si ottiene per le casse pensioni elvetiche performance provvisoria del 2026 pari al +4,2%. Se si prende come riferimento il periodo intercorso dal 2006 - l'anno in cui UBS ha cominciato a effettuare i calcoli in questo campo - la performance media annua degli istituti è stata del +3,3%. Nel 2025 il rendimento si è attestato al +5,9%, dopo il +7,7% del 2024 e il +5,0% del 2023, che era seguito a un 2022 da dimenticare (-9,6%).