Zone 30 km/h nelle città, interviene il Consiglio federale

Precedenza da destra esclusa

Il Governo ha inoltre apportato un'ulteriore modifica all'ordinanza: sulle principali arterie viarie con limite a 30 km/h, in linea di principio sarà esclusa la precedenza a destra, in modo da preservare la fluidità della circolazione. Su tali strade potranno comunque essere realizzate strisce pedonali per garantire ai pedoni l'attraversamento in sicurezza.

Non è invece stato ripreso nella modifica normativa l'obbligo di privilegiare manti fonoassorbenti moderni per contrastare il rumore stradale rispetto alle riduzioni di velocità. Tale soluzione è stata fortemente contestata dalla maggioranza dei Cantoni, Città e Comuni durante la consultazione perché troppo costa, viene ancora precisato.