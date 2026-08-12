A fuoco la Coop di Wiedlisbach

Stando a quanto comunicato oggi dalla polizia cantonale, la rampa di carico era già completamente preda dell'incendio quando, verso le 22.00, i servizi di emergenza sono arrivati sul posto. Durante le operazioni di spegnimento, le strade intorno al negozio sono rimaste chiuse e anche il traffico ferroviario ha subito disagi.

Poco prima del rogo a Wiedlisbach le forze dell'ordine avevano ricevuto segnalazioni in merito a due incendi di vegetazione ai margini del bosco nei vicini comuni di Rumisberg e Farnern. Al momento non si può escludere un nesso tra i due eventi.