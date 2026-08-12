Ucraini, più flessibilità ai cantoni per l'assistenza sociale

Sono ipotizzabili, stando al comunicato, tre possibilità: allineare gli standard dell'aiuto sociale a quelli applicati alla popolazione indigena e agli altri cittadini stranieri residenti, continuare a versare le prestazioni assistenziali ridotte oppure optare per una soluzione intermedia (alcuni cantoni, come Zurigo e Grigioni, si sono già mossi nella direzione indicata dall'esecutivo federale e prevedono di ridurre le prestazioni, n.d.r)

