Iniziativa Servizio civico, i ricorsi sono irricevibili
I giudici del Tribunale federale hanno fatto riferimento alla giurisprudenza: l'esito di una votazione popolare viene annullato solo in caso di gravi irregolarità che potrebbero aver influenzato il risultato
LOSANNA - Il Tribunale federale (TF) non è entrato in materia su tre ricorsi presentati da membri del comitato a favore dell'iniziativa popolare «Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)», i quali avevano contestato presunti errori nell'opuscolo informativo pubblicato in vista della votazione dello scorso 30 novembre.
I tre ricorsi sono stati giudicati irricevibili, emerge da tre sentenze del TF dello scorso 6 giugno pubblicate oggi. I giudici di Losanna hanno fatto riferimento alla giurisprudenza: l'esito di una votazione popolare viene annullato solo in caso di gravi irregolarità che potrebbero aver influenzato il risultato.
Lo scorso autunno l'oggetto è stato bocciato dall'84,2% dei votanti e da tutti i Cantoni. Il TF conclude che «in un caso del genere, sembra escluso che la mancanza di informazioni denunciata dai ricorrenti possa aver avuto un'influenza decisiva sull'esito della votazione».
I supremi giudici federali hanno inoltre rifiutato di constatare le irregolarità in quanto tali: le contestazioni riguardano esclusivamente questa votazione e non avranno alcuna rilevanza di principio per le future consultazioni, hanno fatto valere. Non hanno neppure aderito all'argomentazione secondo cui il caso solleverebbe questioni giuridiche di principio che andrebbero chiarite.
Prima di accedere al TF, i ricorrenti si erano rivolti al Consiglio di Stato vodese, che lo scorso 14 gennaio ha bocciato le tre querele.
L'Iniziativa Servizio civico prevedeva che tutti i giovani, comprese le donne, prestassero un servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente: nell'esercito, nel servizio civile, nella protezione civile o in un altro servizio di milizia, in particolare nei settori della prevenzione delle catastrofi, dell'assistenza o della sicurezza alimentare.