Iniziativa Servizio civico, i ricorsi sono irricevibili

Lo scorso autunno l'oggetto è stato bocciato dall'84,2% dei votanti e da tutti i Cantoni. Il TF conclude che «in un caso del genere, sembra escluso che la mancanza di informazioni denunciata dai ricorrenti possa aver avuto un'influenza decisiva sull'esito della votazione».

I supremi giudici federali hanno inoltre rifiutato di constatare le irregolarità in quanto tali: le contestazioni riguardano esclusivamente questa votazione e non avranno alcuna rilevanza di principio per le future consultazioni, hanno fatto valere. Non hanno neppure aderito all'argomentazione secondo cui il caso solleverebbe questioni giuridiche di principio che andrebbero chiarite.