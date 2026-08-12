VALLEMAGGIA
Cade sull'alpe di Robiei, la sua vita è in pericolo
Il 27enne si è infortunato gravemente martedì sera mentre svolgeva lavori di pastorizia
Rescue Media (archivio)
Fonte red
Cade sull'alpe di Robiei, la sua vita è in pericolo
Il 27enne si è infortunato gravemente martedì sera mentre svolgeva lavori di pastorizia
CEVIO - Un altro grave infortunio in montagna nel giro di pochi giorni. È accaduto poco prima delle 20 di martedì sera, in territorio di San Carlo, frazione del Comune di Cevio.
Stando a una prima ricostruzione, un 27enne italiano residente in Italia era intento ad alcuni lavori di pastorizia sull'alpe Robiei. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, mentre si trovava in una zona impervia, l'uomo è rimasto vittima di una caduta di circa 10 metri.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che dopo aver prestato le prime cure lo hanno trasportato in ospedale in elicottero. A detta dei medici, le sue ferite sono tali da metterne in pericolo la vita.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO