Cade sull'alpe di Robiei, la sua vita è in pericolo

Stando a una prima ricostruzione, un 27enne italiano residente in Italia era intento ad alcuni lavori di pastorizia sull'alpe Robiei. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, mentre si trovava in una zona impervia, l'uomo è rimasto vittima di una caduta di circa 10 metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che dopo aver prestato le prime cure lo hanno trasportato in ospedale in elicottero. A detta dei medici, le sue ferite sono tali da metterne in pericolo la vita.