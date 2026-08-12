Caduto in montagna, il 75enne è spirato in ospedale

Una persona nota e amata in valle

Come riferito dal Corriere del Ticino, il 75enne residente nel Locarnese spirato in seguito all'incidente, era il bleniese Fabio Mandioni. Persona nota in Valle e in Ticino era stato responsabile degli impianti invernali del Nara. Alla notizia del decesso, il cordoglio di amici e conoscenti alla famiglia per “Fibro” si è riversato sui social inondando la sua pagina Facebook personale. Mandioni aveva compiuto gli anni lo scorso 8 agosto.

«Caro Fabio, mancherai tanto»

Tra i messaggi di cordoglio per la scomparsa del 75enne, c'è anche quello del consigliere di Stato Norman Gobbi, affidato ai suoi canali social con una fotografia che li ritrae insieme. «Caro Fabio, mancherai tanto. Mancheranno il tuo sorriso, la tua presenza e quella grande passione per la montagna, per il Nara in particolare, che sapevi trasmettere a chi ti stava vicino. Un ultimo saluto, lassù tra le tue montagne».