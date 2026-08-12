Caduto in montagna, il 75enne è spirato in ospedale
L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio sui monti di Promesciallo. A perdere la vita Fabio Mandioni, già responsabile degli impianti invernali del Nara.
PRUGIASCO - Il 75enne precipitato lo scorso 9 agosto mentre era alla ricerca di funghi sui monti di Promesciallo, nel territorio di Prugiasco (Acquarossa), non ce l'ha fatta. Lo ha comunicato la Polizia cantonale via nota.
L'uomo si trovava sopra una parete di roccia quando è caduto per circa 50 metri. Sul posto erano intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che, dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo avevano trasportato in elicottero all'ospedale. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime.
Una persona nota e amata in valle
Come riferito dal Corriere del Ticino, il 75enne residente nel Locarnese spirato in seguito all'incidente, era il bleniese Fabio Mandioni. Persona nota in Valle e in Ticino era stato responsabile degli impianti invernali del Nara. Alla notizia del decesso, il cordoglio di amici e conoscenti alla famiglia per “Fibro” si è riversato sui social inondando la sua pagina Facebook personale. Mandioni aveva compiuto gli anni lo scorso 8 agosto.
«Caro Fabio, mancherai tanto»
Tra i messaggi di cordoglio per la scomparsa del 75enne, c'è anche quello del consigliere di Stato Norman Gobbi, affidato ai suoi canali social con una fotografia che li ritrae insieme. «Caro Fabio, mancherai tanto. Mancheranno il tuo sorriso, la tua presenza e quella grande passione per la montagna, per il Nara in particolare, che sapevi trasmettere a chi ti stava vicino. Un ultimo saluto, lassù tra le tue montagne».
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