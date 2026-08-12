Parlare italiano per sentirsi a casa: l’iniziativa inclusiva a Mendrisio
Il nuovo corso gratuito mira a favorire l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini stranieri a Mendrisio.
Il nuovo corso gratuito mira a favorire l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini stranieri a Mendrisio.
MENDRISIO - Da settembre 2026 il Dicastero Socialità e pari opportunità della Città di Mendrisio propone un corso gratuito di socializzazione in italiano rivolto alle persone di lingua straniera. L'iniziativa punta a migliorare le competenze linguistiche dei partecipanti, favorire nuove conoscenze e aumentare la familiarità con il territorio e i servizi locali.
Il corso si inserisce nelle politiche di inclusione sviluppate da anni dalla Città di Mendrisio con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze, valorizzare la diversità e rafforzare il senso di appartenenza attraverso il dialogo e la partecipazione attiva dei membri della comunità.
«Le istituzioni locali assumono un ruolo chiave per facilitare i processi d'integrazione, attraverso la messa in atto congiunta di azioni che promuovono l'accesso all'informazione, maggiore capacità di socializzazione, partecipazione alle attività di comunità e migliore comprensione dei servizi locali. La padronanza della lingua non è dunque solo un mezzo pratico per comunicare, ma rappresenta un vero e proprio ponte verso la cittadinanza attiva e il senso di appartenenza«, spiega Tiziana Madella, Direttrice del Dicastero Socialità e pari opportunità.
ll corso si terrà ogni mercoledì a partire da settembre 2026 fino ad aprile 2027, dalle 8:45 alle 11.45 in via Borromini 15 a Mendrisio. Info e locandina, cliccando qui.