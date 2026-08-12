Morta a Lugano Silvia Monti

Nel corso di pochi anni aveva lavorato con registi come Alberto Lattuada, Giuseppe Patroni Griffi, Gérard Oury, Lucio Fulci, Luigi Bazzoni e Alberto Sordi. Lasciato il cinema si sposò con il conte veneziano Luigi Donà dalle Rose con cui ha avuto due figli, Leonardo e Una. La coppia si separò nel 1994. Il 10 luglio 1997 l'ex attrice si risposo con l'imprenditore Carlo De Benedetti, col quale si è poi trasferita a Lugano, dove ha vissuto negli ultimi anni.

Il debutto sul grande schermo per Silvia Monti era arrivato nel 1969 con "Fräulein Doktor" di Alberto Lattuada, dove ebbe una piccola parte. Nello stesso anno recitò in "Metti, una sera a cena" di Giuseppe Patroni Griffi, "Il cervello" di Gérard Oury e "Sai cosa faceva Stalin alle donne?" di Maurizio Liverani.