È stato Caos a far ritrovare Nino (anzi Ninu)

I dettagli del ritrovamento sono raccontati sulla pagina Facebook Malcantone & 4 zampe: Caos e il suo proprietario, Misha, stavano compiendo una passeggiata lungo il fiume quando all'improvviso il cane ha attraversato il corso d'acqua e si è fermato davanti a un albero, rifiutandosi di allontanarsi nonostante i richiami. Incuriosito dal comportamento insolito di Caos, Misha ha deciso di guadare il fiume per raggiungerlo e solo a quel punto ha scoperto il motivo di tanta insistenza: nascosto tra la vegetazione, impaurito e immobile, c'era Nino/Ninu.