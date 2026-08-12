È stato Caos a far ritrovare Nino (anzi Ninu)
L'esemplare di Amstaff ha notato la presenza del gatto disperso dopo l'incidente di Mezzovico e ha attirato l'attenzione del suo proprietario
MEZZOVICO - Un cane di razza Amstaff, tipologia che viene spesso vista con diffidenza, è diventato il protagonista di un salvataggio che ha commosso il Ticino. È quello che ha visto protagonista Nino (in realtà Ninu), il gatto che viaggiava sul camper rimasto coinvolto nel grave incidente di Mezzovico. È stato Caos, questo il nome dell'esemplare di due anni, a ritrovare il felino disperso al culmine di un'ingente mobilitazione lungo la piana del Vedeggio.
I dettagli del ritrovamento sono raccontati sulla pagina Facebook Malcantone & 4 zampe: Caos e il suo proprietario, Misha, stavano compiendo una passeggiata lungo il fiume quando all'improvviso il cane ha attraversato il corso d'acqua e si è fermato davanti a un albero, rifiutandosi di allontanarsi nonostante i richiami. Incuriosito dal comportamento insolito di Caos, Misha ha deciso di guadare il fiume per raggiungerlo e solo a quel punto ha scoperto il motivo di tanta insistenza: nascosto tra la vegetazione, impaurito e immobile, c'era Nino/Ninu.
Misha ha immediatamente contattato la persona di contatto sull'appello di scomparsa, che si è precipitata sul posto per recuperarlo. La notizia del ritrovamento si è diffusa rapidamente, raggiungendo le decine di volontari che in quel momento stavano battendo la zona alla ricerca del gatto.
«Io la trovo una storia bellissima e visto che i social tendono a creare solo brutte notizie, volevo per una volta dare luce a lui, un cane, che ha reso tante persone felici e una famiglia tanto provata, con una speranza in più» ha scritto l'amministratrice della pagina Facebook in questione.
Una storia che si lega a quella di Marco, il volontario che più di tutti ha preso a cuore la sorte di Ninu, finendo per recuperarlo e metterlo in salvo.