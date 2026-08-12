Siccità nel Mendrisiotto: agricoltori e viticoltori in difficoltà

Secondo Capoferri, la disponibilità di soli tre punti di approvvigionamento situati a Mendrisio (Rancate), Capolago e Novazzano, aggrava ulteriormente la situazione. I primi due comporterebbero costi di carburante, distanze e tempi di percorrenza che, per agricoltori e viticoltori, non sarebbero sostenibili nel medio e lungo termine. Il terzo, invece, avrebbe una portata di circa 60 litri al minuto, ritenuta limitata rispetto alle necessità di un intero comprensorio agricolo.