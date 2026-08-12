Il Ticino fa da sfondo al nuovo video dei One Republic

Nelle diverse clip, pubblicate in questi giorni sulle loro pagine social, il frontman Ryan Tedder sfreccia in barca sul Ceresio, con bandiera svizzera, mentre tra le immagini compaiono anche Morcote e Locarno. E non manca Lugano: la band ha infatti girato alcune scene tra le stanze, le scale e i corridoi dell’Hotel Splendide Royal.

Insomma, una vetrina internazionale niente male per il Ticino. I video pubblicati su Instagram hanno già raccolto decine di migliaia di «like» e gli OneRepublic contano oltre 3 milioni di follower sulla piattaforma.