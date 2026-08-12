Il Ticino fa da sfondo al nuovo video dei One Republic
Nelle diverse clip, pubblicate in questi giorni sulle loro pagine social, il frontman Ryan Tedder sfreccia in barca sul Ceresio
Nelle diverse clip, pubblicate in questi giorni sulle loro pagine social, il frontman Ryan Tedder sfreccia in barca sul Ceresio
BELLINZONA - Il Ticino come sfondo al nuovo singolo dei One Republic «Pay That Toll». Dopo il concerto al Moon&Stars di Locarno dello scorso 14 luglio, i OneRepublic hanno girato le immagini del nuovo video proprio nei luoghi più conosciuti del cantone.
Nelle diverse clip, pubblicate in questi giorni sulle loro pagine social, il frontman Ryan Tedder sfreccia in barca sul Ceresio, con bandiera svizzera, mentre tra le immagini compaiono anche Morcote e Locarno. E non manca Lugano: la band ha infatti girato alcune scene tra le stanze, le scale e i corridoi dell’Hotel Splendide Royal.
Insomma, una vetrina internazionale niente male per il Ticino. I video pubblicati su Instagram hanno già raccolto decine di migliaia di «like» e gli OneRepublic contano oltre 3 milioni di follower sulla piattaforma.