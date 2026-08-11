Tredicesima AVS ai frontalieri: come funziona da dicembre

Per arrivare a quella rendita, chi lavora in Svizzera versa contributi AVS/AI/IPG per un totale del 10,6% del salario determinante, ripartito a metà tra datore di lavoro e dipendente — 5,3% ciascuno, un tasso complessivo invariato da diversi anni, non una novità del 2026. Dal 1° aprile 2012 il coordinamento tra il sistema previdenziale svizzero e quello italiano segue i Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009, che hanno sostituito i precedenti regolamenti CEE del 1971 e del 1972 applicati dall’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, nel 2002: i periodi contributivi versati in Svizzera (AVS) e in Italia (INPS) si sommano per raggiungere il diritto alla pensione, e ciascuno Stato paga poi la propria quota in proporzione agli anni effettivi di contribuzione. Alcune disposizioni della precedente convenzione bilaterale del 1962 restano in vigore solo per la totalizzazione con paesi terzi legati da accordi sia all’Italia sia alla Svizzera.

