Frontalieri e assicurazioni: cosa è obbligatorio, cosa conviene e cosa non si può stipulare
Il sistema svizzero copre il lavoratore dipendente meglio di quanto la maggior parte dei frontalieri immagini. Ma la protezione ha confini precisi, e alcune scelte — a partire dal diritto di opzione sull'assicurazione malattia — si fanno una volta sola. Una mappa ragionata di ciò che è automatico, di ciò che va deciso e di ciò che, semplicemente, non è disponibile a chi risiede in Italia.
Ciò che il datore di lavoro assicura per voi
La tutela più solida per chi lavora come dipendente in Svizzera è l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, disciplinata dalla LAINF. Il datore di lavoro deve stipularla per tutti i suoi collaboratori: copre gli infortuni professionali, le malattie professionali e, a condizione che l'impiego presso lo stesso datore raggiunga le otto ore settimanali, anche gli infortuni non professionali, quelli che avvengono nel tempo libero.
Un dettaglio che sfugge quasi sempre riguarda chi paga. Il premio per gli infortuni professionali è a carico dell'azienda; quello per gli infortuni non professionali, invece, è di norma addebitato al lavoratore e trattenuto dal salario. Guardare la busta paga, in questo caso, è più istruttivo di qualsiasi guida.
Le prestazioni sono generose rispetto agli standard italiani: spese di cura senza franchigia né partecipazione, trasporti, riabilitazione, e un'indennità giornaliera pari all'80% del guadagno assicurato a partire dal terzo giorno successivo all'infortunio. I primi due giorni restano a carico del datore di lavoro. In caso di conseguenze permanenti subentrano la rendita d'invalidità, l'indennità per menomazione dell'integrità e, nei casi più gravi, le rendite ai superstiti. Un limite però esiste: il guadagno assicurato per legge si ferma a 148.200 franchi l'anno, e la parte eccedente resta scoperta salvo assicurazione complementare stipulata dall'azienda.
Chi lavora meno di otto ore settimanali presso lo stesso datore non è coperto per gli infortuni del tempo libero, che ricadono sull'assicurazione malattia. Fa eccezione il tragitto casa-lavoro, che in questi casi viene equiparato a infortunio professionale: una regola che riguarda da vicino chi attraversa il confine ogni mattina.
I contributi obbligatori: tre pilastri e una quarta voce dimenticata
Sul cedolino di ogni frontaliere compaiono le trattenute per l'AVS, l'assicurazione invalidità e le indennità per perdita di guadagno — il primo pilastro. A queste si affianca, per la maggior parte dei lavoratori, la previdenza professionale del secondo pilastro.
Qui i numeri contano. L'obbligo LPP scatta con un salario annuo superiore a 22.680 franchi (soglia d'entrata, stato al 1° gennaio 2026). La copertura per i rischi di decesso e invalidità inizia il 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni; il risparmio per la vecchiaia parte il 1° gennaio dopo i 24 anni. Il salario assicurato si ottiene sottraendo la deduzione di coordinamento, pari a 26.460 franchi, e la parte eccedente i 90.720 franchi non rientra nell'obbligo di legge. I contributi del datore di lavoro devono essere almeno pari a quelli del dipendente.
C'è poi una quarta voce che il dibattito sui «tre pilastri» tende a nascondere: i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione. Il frontaliere li versa in Svizzera esattamente come un residente, ma se perde il lavoro non riceve nulla dalla cassa svizzera. In base all'articolo 65 del Regolamento (CE) 883/2004, la prestazione per disoccupazione totale spetta allo Stato di residenza: per chi vive in Italia significa la NASpI erogata dall'INPS, di importo generalmente inferiore. Per ottenerla occorre farsi rilasciare in Svizzera il formulario PD U1, che certifica i periodi assicurativi maturati oltre confine.
È un equilibrio destinato forse a cambiare. La revisione europea del Regolamento 883/2004 sposta la competenza sullo Stato dell'ultimo impiego. La Svizzera, però, non recepisce automaticamente il diritto UE: dovrà decidere se e come integrare la modifica nell'Accordo sulla libera circolazione, e la SECO stima costi aggiuntivi tra i 600 e i 900 milioni di franchi. Nessuna scadenza è oggi certa.
La malattia: la lacuna che quasi nessuno vede
Qui sta l'equivoco più costoso. La LAINF copre l'infortunio, non la malattia. In caso di assenza per malattia il Codice delle obbligazioni obbliga il datore di lavoro a continuare a versare il salario per un periodo limitato, che cresce con l'anzianità di servizio: poche settimane all'inizio del rapporto, qualche mese dopo molti anni. In Ticino la giurisprudenza applica di regola la cosiddetta scala bernese.
Molte aziende e numerosi contratti collettivi sostituiscono questo obbligo con un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia, che tipicamente versa l'80% del salario per un massimo di 720 giorni. Non è però una copertura obbligatoria per legge. Prima di sottoscrivere una polizza privata di perdita di guadagno, dunque, la domanda da porre non è al broker ma all'ufficio del personale: esiste un'assicurazione d'indennità giornaliera, chi la finanzia, quanto dura. La risposta cambia radicalmente il calcolo.
Assicurazione malattia: un'opzione che si esercita una volta sola
Chi lavora in Svizzera con un permesso G è in linea di principio soggetto all'assicurazione malattia svizzera dal primo giorno di contratto. I residenti in Italia, come quelli in Francia, Germania e Austria, godono però del diritto di opzione: possono chiedere di restare assicurati nel Paese di domicilio.
I termini sono stretti e la procedura è formale. La domanda di esenzione va presentata entro tre mesi dall'inizio del rapporto di lavoro all'autorità competente del Cantone in cui si lavora — per il Ticino, l'Ufficio dei contributi della Cassa cantonale di compensazione a Bellinzona. Attenzione: nel marzo 2015 il Tribunale federale ha stabilito che l'esercizio tacito del diritto di opzione non è valido. Non basta continuare a farsi curare in Italia; serve la domanda. Chi lascia scadere i tre mesi resta soggetto all'obbligo svizzero e rischia l'affiliazione d'ufficio, con supplemento di premio per il ritardo e spese mediche a proprio carico fino alla data di affiliazione.
La scelta è in linea di principio irrevocabile e si esercita una sola volta. Può essere riesercitata soltanto al verificarsi di nuove circostanze — un cambio di Stato di residenza, oppure un nuovo impiego in Svizzera dopo un'interruzione dell'attività.
Sul merito, la differenza pratica è netta. Chi aderisce a una cassa malati svizzera ai sensi della LAMal paga direttamente il premio, senza contributo del datore di lavoro, e può farsi curare tanto in Svizzera quanto in Italia, con il rimborso regolato dalla legislazione del Paese in cui avviene la cura. Chi resta nel Servizio sanitario nazionale, viceversa, non ha accesso alle cure in Svizzera se non in caso di urgenza.
Il diritto di opzione ha un nuovo prezzo
Fino a poco tempo fa la scelta del SSN era, per il frontaliere, gratuita. Non è più così, o almeno non lo sarà a lungo. Alla vigilia delle festività del 2025 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero della salute, di concerto con il MEF, che rende operativo il contributo di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale, il prelievo che il dibattito pubblico ha ribattezzato «tassa sulla salute».
La misura riguarda i cosiddetti vecchi frontalieri: chi risiede in un Comune italiano di frontiera, lavora in Ticino, nei Grigioni o in Vallese, rientra quotidianamente al domicilio e svolgeva già questa attività tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023. Il contributo è compreso tra il 3% e il 6% del reddito netto, con un minimo di 30 e un massimo di 200 euro al mese; spetta alle Regioni di confine fissare l'aliquota e le modalità di riscossione.
Il quadro, a metà 2026, resta in movimento. La Lombardia ha annunciato l'applicazione dell'aliquota minima del 3% e ha escluso la retroattività al 2024: il prelievo scatterebbe nel 2026 sui redditi del 2025, con un sistema di autocertificazione, dato che la Svizzera non trasmette i dati reddituali dei vecchi frontalieri. Il Piemonte ha dichiarato di non voler applicare la misura. I sindacati italiani e ticinesi ne contestano la legittimità, sostenendo che si tratti di una doppia imposizione in contrasto con l'articolo 9 dell'Accordo del 23 dicembre 2020, e hanno annunciato ricorsi per portare la questione davanti alla Corte costituzionale.
Chi sta valutando oggi il diritto di opzione dovrebbe quindi mettere sulla bilancia anche questo elemento, tenendo presente che la situazione può cambiare rapidamente. I nuovi frontalieri, assunti dopo il 17 luglio 2023, non rientrano nel perimetro del contributo: contribuiscono al SSN in via indiretta attraverso l'IRPEF prevista dal regime di tassazione concorrente.
La complementare: in Svizzera non si può
Molte guide invitano il frontaliere che ha scelto la LAMal a valutare una copertura sanitaria complementare svizzera per il reparto semiprivato, le cure dentarie o la medicina complementare. È un consiglio impraticabile. Il diritto di opzione riguarda soltanto l'assicurazione di base: le assicurazioni complementari, regolate da una legge diversa, presuppongono il domicilio in Svizzera e non vengono di norma offerte a chi risiede all'estero.
Chi desidera un'integrazione sanitaria deve dunque cercarla in Italia, sul mercato assicurativo italiano o tramite i fondi sanitari e le casse di assistenza. È una limitazione strutturale, non una svista burocratica, e vale la pena conoscerla prima di firmare qualsiasi cosa.
RC auto: dove sta il vero rischio
Cominciamo da ciò che non è un problema. Un veicolo immatricolato in Italia può entrare e circolare in Svizzera senza carta verde: la polizza RCA italiana estende automaticamente la garanzia, in virtù degli accordi tra gli uffici nazionali di assicurazione. Il certificato internazionale resta utile da tenere in auto, perché in caso di sinistro semplifica la gestione, ma non è un requisito d'ingresso.
Il rischio è altrove, e riguarda le garanzie accessorie. Kasko, furto e incendio, atti vandalici, eventi naturali, assistenza stradale e tutela legale non seguono automaticamente la responsabilità civile: la loro estensione territoriale dipende dalle condizioni di polizza, e non tutte coprono in modo pieno la circolazione quotidiana oltre confine. Per chi percorre decine di migliaia di chilometri l'anno tra Italia e Svizzera, verificare quelle clausole vale più di qualsiasi confronto di premi.
Un capitolo a sé è l'auto aziendale con targa svizzera. Qui non si tratta soltanto di assicurazione: la circolazione in Italia di un veicolo immatricolato all'estero è disciplinata dal Codice della strada, che impone la registrazione nell'apposito elenco tenuto presso il PRA e la custodia a bordo di un documento, con data certa e sottoscritto dall'intestatario, che attesti titolo e durata della disponibilità del mezzo. A questo si aggiunge il profilo doganale, che limita l'uso al tragitto casa-lavoro ed esclude l'impiego per scopi privati. Le due discipline sono distinte e vanno rispettate entrambe: la registrazione non sostituisce la pratica doganale.
Le facoltative che hanno davvero senso
Al netto degli obblighi, alcune coperture meritano una valutazione seria. La responsabilità civile privata, diffusissima in Svizzera, protegge dai danni involontariamente causati a terzi nella vita quotidiana; anche in questo caso, il frontaliere la stipula nel proprio Paese di residenza. La tutela legale copre spese di avvocati e procedimenti in materia lavorativa, civile o di circolazione: per chi vive una controversia a cavallo di due ordinamenti, non è un lusso.
Le polizze vita e invalidità permanente hanno un senso quando esistono un mutuo, figli a carico o un reddito familiare fortemente concentrato su una persona. Servono a colmare la distanza tra ciò che rendite AVS/AI e cassa pensione garantirebbero e ciò di cui la famiglia avrebbe effettivamente bisogno. La convenienza, qui, non è una questione di prodotto ma di aritmetica domestica.
Doppioni e buchi: il vero esercizio è un altro
La raccomandazione classica è evitare di pagare due volte lo stesso rischio. Vale, ed è sensato controllare prima le prestazioni di LAINF, cassa pensione e contratti collettivi. Ma nell'esperienza dei frontalieri il pericolo più concreto non è la duplicazione: è la lacuna. L'infortunio è coperto benissimo, la malattia molto meno; la complementare svizzera non è accessibile; la disoccupazione la paga l'Italia; il contributo sanitario, per una parte dei lavoratori, sta per diventare una voce di spesa reale.
Prima di sottoscrivere qualsiasi polizza conviene quindi procurarsi tre documenti: il certificato di assicurazione LAINF, il certificato della cassa pensione e il contratto collettivo applicabile. Da lì, e solo da lì, si capisce che cosa manca davvero.
Proteggere il reddito comincia dal cambio
Premi, franchigie e contributi si calcolano in franchi; le spese di casa si pagano in euro. Ogni mese, tra le due valute, si apre uno spazio in cui il tasso applicato fa la differenza — e su base annua quella differenza pesa spesso più di una polizza. Cambiavalute.ch offre ai frontalieri un cambio franco-euro trasparente, tassi aggiornati e operazioni rapide, senza costi nascosti.
Chi apre oggi il proprio conto riceve 25 euro sul primo cambio. Tutte le offerte in corso sono raccolte nella pagina dedicata: cambiavalute.ch/promozioni.
Per attivare subito il bonus di benvenuto: Ricevi 25 euro con il tuo primo cambio.
Link utili
Fonti ufficiali consultate
- UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica) — Assicurazione malattie: lavoratori frontalieri in Svizzera — https://www.bag.admin.ch/it/assicurazione-malattie-lavoratori-frontalieri-in-svizzera
- Repubblica e Cantone Ticino, Istituto delle assicurazioni sociali — Adempimento dell'obbligo assicurativo e diritto di opzione — https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/formulari/UC/Si_sta_trasferendo_in_uno_Stato_UE-AELS.pdf
- Confederazione Svizzera, Portale PMI — Assicurazione contro gli infortuni (LAINF P e LAINF NP) — https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/personale/management-del-personale/obblighi-del-datore-di-lavoro/assicurazioni-sociali/assicurazione-contro-gli-infortuni-lainf.html
- UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni sociali) — Organizzazione e finanziamento della previdenza professionale — https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen/organisation-und-finanzierung.html
- SECO / arbeit.swiss — Il Regolamento (CE) 883/2004 e la sua revisione: frontalieri e disoccupazione — https://arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/institutionen-medien/projekte-massnahmen/revision_eu_verordnung_883_2004.html
- RSI — La «tassa sulla salute» a carico dei frontalieri è legge — https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/La-%E2%80%9Ctassa-sulla-salute%E2%80%9D-a-carico-dei-frontalieri-%C3%A8-legge--3378192.html
- Corriere del Ticino — Tassa sulla salute: il prelievo non sarà retroattivo — https://www.cdt.ch/news/tassa-sulla-salute-il-prelievo-non-sara-retroattivo-414256
- tvsvizzera.it (SWI/RSI) — La Lombardia va avanti sulla tassa sanitaria — https://www.tvsvizzera.it/tvs/relazioni-italo-svizzere/frontalieri-la-lombardia-va-avanti-sulla-tassa-sanitaria-ma-promette-sconti/91327930
- OCST — Disoccupazione dei frontalieri: NASpI, formulario PD U1 e requisiti — https://www.ocst.ch/faq/1842-disoccupazione-frontalieri
- UCI (Ufficio Centrale Italiano) — Carta verde e circolazione all'estero — https://ucimi.it/carta-verde/
- Cc-Ti (Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino) — Veicoli aziendali e frontalieri — https://www.cc-ti.ch/info-veicoli-aziendali/
Nota informativa
I dati e le disposizioni citati riflettono la situazione alla data di redazione dell'articolo. Gli importi LPP e LAINF sono aggiornati al 1° gennaio 2026 e vengono periodicamente rivisti dal Consiglio federale. Il contributo di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale è oggetto di provvedimenti regionali in corso di adozione e di contenzioso: le condizioni effettive di applicazione possono variare. Il contenuto ha finalità informative e non costituisce consulenza assicurativa, fiscale o legale; per la propria posizione individuale è opportuno rivolgersi al datore di lavoro, all'istituto assicurativo competente o a un professionista.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!