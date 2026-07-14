Frontalieri e assicurazioni: cosa è obbligatorio, cosa conviene e cosa non si può stipulare

I termini sono stretti e la procedura è formale. La domanda di esenzione va presentata entro tre mesi dall'inizio del rapporto di lavoro all'autorità competente del Cantone in cui si lavora — per il Ticino, l'Ufficio dei contributi della Cassa cantonale di compensazione a Bellinzona. Attenzione: nel marzo 2015 il Tribunale federale ha stabilito che l'esercizio tacito del diritto di opzione non è valido. Non basta continuare a farsi curare in Italia; serve la domanda. Chi lascia scadere i tre mesi resta soggetto all'obbligo svizzero e rischia l'affiliazione d'ufficio, con supplemento di premio per il ritardo e spese mediche a proprio carico fino alla data di affiliazione.

