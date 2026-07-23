La flat tax dei frontalieri entra nel Tuir. Stabile dal 2027

Il valore dell'operazione sta altrove, ed è soprattutto giuridico. Negli ultimi anni la fiscalità dei frontalieri ha attraversato una sequenza fitta di cambiamenti — il nuovo accordo del 2020, i decreti correttivi, le circolari di prassi — che ha reso complicato, anche per gli addetti ai lavori, ricostruire con certezza le regole applicabili in un dato momento.

