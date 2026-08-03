BCE e BNS ferme: cosa cambia per chi vive tra Italia e Svizzera
Alle sei del mattino, alla dogana di Chiasso o di Ponte Chiasso, la fila di auto è già lunga. Chi la percorre ogni giorno per andare al lavoro ha imparato a controllare il cambio del giorno prima ancora del traffico: è un gesto ormai automatico, perché lo stipendio arriva in franchi e la spesa, l'affitto, il mutuo restano in euro. Il 23 luglio la Banca centrale europea ha lasciato invariati i propri tassi guida, confermando la pausa dopo il rialzo di giugno. La Banca nazionale svizzera, dal canto suo, era già ferma allo zero dal 18 giugno. Per chi vive di questo doppio confine, il fermo contemporaneo delle due banche centrali non è un dettaglio da agenzia di stampa: definisce il terreno su cui si muoverà il cambio nelle prossime settimane.
Il Consiglio direttivo della BCE ha confermato i tre tassi di riferimento agli stessi livelli fissati con il rialzo dell'11 giugno: il tasso sui depositi al 2,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%, tutti in vigore dal 17 giugno. A motivare la pausa è l'incertezza sui prezzi dell'energia — saliti, spiega la banca centrale, ben oltre i livelli precedenti al conflitto in Medio Oriente, il cui impatto sull'inflazione non si è ancora manifestato del tutto. Non ci sono impegni presi in anticipo: l'approccio resta riunione per riunione, con l'obiettivo dichiarato di stabilizzare l'inflazione al 2% nel medio termine. Il prossimo appuntamento è il 9-10 settembre, quando il Consiglio direttivo si sposterà a Berlino su invito della Deutsche Bundesbank.
La BNS aveva anticipato la mossa di un mese buono. Il 18 giugno ha lasciato il proprio tasso guida invariato allo 0%, con un'inflazione svizzera prevista allo 0,6% per il 2026 e il 2027 e allo 0,7% per il 2028 — livelli che Zurigo considera coerenti con il proprio mandato di stabilità dei prezzi. Nello stesso comunicato, la banca centrale ha dichiarato qualcosa che pesa più della cifra sul tasso guida: una maggiore disponibilità a intervenire sul mercato dei cambi per contenere un apprezzamento eccessivo del franco, alimentato dal clima geopolitico incerto.
È qui che le due decisioni si parlano. Un differenziale di tassi più ampio tende a rendere il franco relativamente più attraente per chi cerca un rifugio dalla volatilità, sostenendone il valore rispetto all'euro. Una BNS pronta a intervenire spinge nella direzione opposta, per contenere proprio quel rafforzamento. Quale delle due forze prevarrà non si decide a tavolino: dipende da come evolveranno inflazione, prezzi dell'energia e flussi di capitale nelle prossime settimane, non da un comunicato pubblicato oggi. Vale la pena dirlo chiaramente: questo articolo descrive decisioni di politica monetaria già rese pubbliche, non previsioni sul cambio né consigli di investimento. Per importi rilevanti, il riferimento resta un consulente abilitato.
Tra fine estate e la metà di settembre due appuntamenti concentrano l'attenzione. Il primo è la riunione BCE del 9-10 settembre a Berlino: la banca centrale ha lasciato intendere che un nuovo rialzo resta possibile se lo shock energetico dovesse aggravarsi. Il secondo è la valutazione trimestrale della BNS, attesa nello stesso periodo — alcuni calendari di mercato indicano fine settembre, ma alla data di stesura di questo articolo la Banca nazionale non aveva ancora pubblicato una data ufficiale. Ha però già mostrato, con l'annuncio di giugno, che considera il livello del franco una priorità.
Cosa fare, dunque, prima di quelle due date:
- Segna in calendario il 9-10 settembre (decisione BCE) e la valutazione trimestrale BNS attesa nello stesso periodo: sono i momenti in cui il quadro può cambiare.
- Se hai una conversione programmata — stipendio, bonifico, mutuo — controlla il cambio di riferimento BNS del giorno stesso, non quello di una settimana prima.
- Non basarti su una singola dichiarazione della BCE o della BNS per decidere il momento di un'operazione: entrambe seguono un approccio riunione per riunione e possono cambiare accento rapidamente.
- Leggi il comunicato ufficiale, non solo il titolo di un articolo di sintesi: il linguaggio delle riserve — "dipende dai dati" — è spesso la parte più informativa.
Le banche centrali si muovono a velocità diverse, e nessuno può dirti con certezza dove sarà il cambio a settembre. Quello che puoi verificare oggi è quanti euro ricevi davvero per i tuoi franchi. Cambiavalute.ch pubblica le condizioni applicate ai propri cambi in modo trasparente, così puoi controllarle prima di decidere, indipendentemente da cosa deciderà la prossima riunione.
- BCE — Comunicato decisione di politica monetaria del 23 luglio 2026
- BCE — Dichiarazione di politica monetaria del 23 luglio 2026 (con Q&A)
- BCE — Comunicato decisione di politica monetaria dell'11 giugno 2026
- BCE — Calendario delle riunioni del Consiglio direttivo
- BNS — Monetary policy assessment of 18 June 2026
- BNS — Current interest rates and exchange rates
Fonti consultate il 29/07/2026.
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