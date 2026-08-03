BCE e BNS ferme: cosa cambia per chi vive tra Italia e Svizzera

Alle sei del mattino, alla dogana di Chiasso o di Ponte Chiasso, la fila di auto è già lunga. Chi la percorre ogni giorno per andare al lavoro ha imparato a controllare il cambio del giorno prima ancora del traffico: è un gesto ormai automatico, perché lo stipendio arriva in franchi e la spesa, l'affitto, il mutuo restano in euro. Il 23 luglio la Banca centrale europea ha lasciato invariati i propri tassi guida, confermando la pausa dopo il rialzo di giugno. La Banca nazionale svizzera, dal canto suo, era già ferma allo zero dal 18 giugno. Per chi vive di questo doppio confine, il fermo contemporaneo delle due banche centrali non è un dettaglio da agenzia di stampa: definisce il terreno su cui si muoverà il cambio nelle prossime settimane.

