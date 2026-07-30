Franco svizzero: tornano le pressioni al rialzo?

Guardato sulla distanza dei dodici mesi, il cambio Eur/Chf è quasi fermo dove era partito, ma il percorso per arrivarci è stato tutt'altro che lineare. Tra gennaio e marzo il franco ha vissuto la sua corsa più intensa, complice l'escalation in Medio Oriente e il caos aperto dalla Corte Suprema statunitense sui dazi: il cambio è sceso fino a un minimo annuale in area 0,898, il 9 marzo. Da lì l'euro ha recuperato terreno, favorito dal rialzo dei prezzi dell'energia — il petrolio aveva toccato quota 120 dollari al barile — e dalla conseguente revisione delle attese sui tassi Bce, passate in poche settimane da nuovi tagli a un possibile rialzo. Il cambio è tornato fino a un'area di 0,924 a metà aprile.

