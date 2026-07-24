Franco digitale, la BNS dice no. Cosa cambia per i frontalieri

La linea è quella di sempre, e non è casuale: mentre la Banca centrale europea accelera verso l'euro digitale — il regolamento è stato approvato dal Parlamento europeo lo scorso 9 luglio, con un progetto pilota atteso nel 2027 e una possibile prima emissione nel 2029 — la Svizzera non vede la stessa urgenza. Il sito della BNS lo spiega senza ambiguità: il Paese dispone già di un circuito dei pagamenti moderno e affidabile, con soluzioni elettroniche consolidate per privati e aziende, e con i pagamenti istantanei ha già gettato le basi per regolare transazioni in tempo reale in moneta di banca centrale. Da qui la conclusione ufficiale: «al momento la BNS non ravvisa chiari vantaggi per il grande pubblico derivanti dall'emissione di un franco digitale».



Dietro la prudenza c'è anche un timore più tecnico. Una CBDC al dettaglio rischierebbe di prosciugare i depositi bancari, alzando per le banche il costo di procurarsi liquidità — e rendendo, di riflesso, più difficile per la stessa BNS trasmettere la propria politica monetaria attraverso il sistema bancario.

