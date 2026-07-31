Spesa oltreconfine, andata e ritorno: cosa conviene comprare in Svizzera e cosa Italia
Il sabato mattina, alla dogana di Chiasso o di Ponte Chiasso, il traffico si muove in entrambe le direzioni. Da un lato i frontalieri italiani che tornano a casa con il bagagliaio pieno di elettronica e formaggi svizzeri; dall'altro i residenti del Mendrisiotto diretti verso gli ipermercati di Como, in cerca di vino, olio e capi d'abbigliamento a prezzo italiano. Il fenomeno dello shopping transfrontaliero, insomma, corre su due binari paralleli — e da gennaio 2025 entrambi i binari hanno regole più severe di prima. Conviene guardarli fianco a fianco, perché le due normative si assomigliano solo nel nome e chi le confonde rischia di sbagliare per eccesso o per difetto.
Verso l'Italia: cosa conviene comprare in Svizzera e quanto se ne può portare
Molte guide in circolazione, comprese alcune rivolte proprio ai frontalieri, citano un limite di 150 franchi al giorno per persona come tetto di valore per gli acquisti da riportare in Italia. Quel numero esiste, è vero, ma riguarda la direzione opposta — su cui torniamo tra poco. Per chi acquista in Svizzera e rientra in Italia vale la regola dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i viaggiatori provenienti da un Paese extra-UE: 300 euro per chi rientra via terra, 430 euro per chi arriva in aereo o in nave, 150 euro per i minori di 15 anni indipendentemente dal mezzo di trasporto.
Il meccanismo di calcolo, poi, è meno punitivo di quanto si tema: se si acquistano più beni distinti, la franchigia copre per intero quelli che vi rientrano, e si paga dazio e IVA solo sul valore che eccede — a meno che l'eccedenza derivi da un singolo oggetto che superi da solo la soglia, in quel caso tassabile per intero. Oltre al valore, esistono franchigie quantitative per tabacco (200 sigarette, o 100 sigaretti, o 50 sigari, o 250 grammi di trinciato) e alcolici (1 litro di superalcolici oltre 22 gradi, oppure 2 litri fino a 22 gradi, a cui si sommano 4 litri di vino fermo e 16 litri di birra), riservate a chi ha compiuto 17 anni.
Buona notizia per chi fa scorta di carne e formaggi: la Svizzera fa parte, insieme a Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Andorra e San Marino, dello spazio veterinario comune riconosciuto dall'UE, quindi non si applica il divieto che l'Unione impone ai prodotti animali dei Paesi terzi. Carne, latte e formaggi acquistati in Svizzera per consumo personale possono essere portati in Italia, purché il loro valore rientri nella franchigia complessiva.
Quanto alla convenienza: l'elettronica resta la categoria più solida, perché l'IVA svizzera all'8,1% contro il 22% italiano spiega da sola buona parte del risparmio, a cui si somma una concorrenza più vivace in un mercato ristretto. Orologi e prodotti di alta gamma, realizzati sul posto, offrono un margine quasi sempre certo; giochi e giocattoli di marca costano mediamente meno che in Italia. Cosmetici e integratori dipendono invece dal brand — risparmio significativo sui marchi elvetici, differenze ormai minime sui grandi nomi internazionali — mentre negli outlet si trovano buone occasioni stagionali su abbigliamento tecnico e sportivo. Il carburante, come vedremo, non è più un motivo sufficiente da solo per il viaggio, in nessuna delle due direzioni.
Verso la Svizzera: cosa cercano gli svizzeri in Italia e cosa possono portare a casa
Il turismo degli acquisti funziona anche al contrario, ed è tutt'altro che marginale: secondo lo studio 2025 dell'Università di San Gallo, gli svizzeri hanno speso circa 9,2 miliardi di franchi nei negozi esteri nel corso dell'anno, quasi il 10% in più rispetto al 2022. La voce principale, di gran lunga, sono i generi alimentari: circa 4 miliardi di franchi, oltre 800 milioni in più rispetto al 2022, nonostante il taglio della franchigia. Il commercio al dettaglio svizzero stima invece perdite per 1,8 miliardi sull'arredamento e 1,4 miliardi sull'abbigliamento — le due categorie su cui la stretta doganale ha effettivamente inciso, a differenza del cibo.
Qui il numero da tenere a mente è quello vero, non quello percepito: gli stessi consumatori svizzeri, secondo lo studio, stimano che i beni siano in media il 66% più cari in patria rispetto all'estero, mentre il divario reale misurato è del 40%. Vino, olio d'oliva, pasta e formaggi restano le categorie dove il viaggio paga quasi sempre, anche perché sono proprio quelle su cui la Svizzera applica i dazi agricoli più alti sul mercato interno. Un confronto tra supermercati svizzeri e quelli dei Paesi limitrofi, ripreso di recente dal Corriere del Ticino, colloca però l'Italia in una posizione più sfumata di quanto si pensi: se sui generi alimentari il risparmio resta ampio, per i prodotti per la casa i prezzi italiani risultano fino al 12% più alti di quelli svizzeri — un vantaggio che in queste categorie va cercato piuttosto in Germania. Non tutta la spesa oltreconfine, insomma, conviene allo stesso modo.
Sul fronte doganale, dal 1° gennaio 2025 chi importa merce in Svizzera per uso personale ha una franchigia di 150 franchi al giorno per persona (bambini inclusi), dimezzata rispetto ai 300 franchi precedenti proprio per disincentivare lo shopping oltreconfine. Superata la soglia, l'IVA svizzera si applica sull'intero valore della merce, non solo sulla parte eccedente — la logica opposta a quella italiana. A questo si sommano franchigie quantitative specifiche: un chilo al giorno di carne e preparazioni di carne, un chilo o un litro di burro o panna, cinque chili o litri di oli e grassi alimentari, cinque litri di bevande alcoliche fino al 18% (vino, birra) o un litro oltre il 18%, 250 sigarette o sigari oppure 250 grammi di altro tabacco — quantità riservate anche in questo caso ai maggiori di 17 anni.
Per chi vive nel Mendrisiotto, nel Luganese o comunque a un quarto d'ora da un valico, questo si traduce spesso in una spesa mirata su vino, olio, pasta e formaggi italiani più che in un giro di shopping generico: sono le categorie dove il risparmio, secondo le rilevazioni sui prezzi al dettaglio, resta tra il 30% e il 60% rispetto al prezzo pieno pagato in Svizzera — a patto di restare dentro le franchigie e di calcolare il tempo e il carburante del viaggio nel conto finale.
Il confronto in sintesi
Le due normative, messe una accanto all'altra, chiariscono meglio di qualunque elenco dove nascono i fraintendimenti più comuni:
Le sanzioni, in entrambe le direzioni
Chi rientra in Italia senza dichiarare merce oltre soglia rischia, dal 2024, una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dei dazi dovuti, oltre al pagamento dei dazi stessi (D.Lgs. 141/2024); sopra i 10.000 euro di diritti evasi, o in presenza di aggravanti, la vicenda può assumere rilievo penale. In Svizzera il meccanismo colpisce diversamente ma non meno seriamente: superata la franchigia di valore, l'IVA si paga sull'intero importo della merce, e le quantità eccedenti le franchigie specifiche (carne, alcolici, tabacco) sono soggette a dazio calcolato per unità di misura. In entrambi i casi la dogana può trattenere la merce non dichiarata, e chi trasporta carburante o alcolici oltre soglia con l'intento di farne scorta sistematica rischia che l'operazione venga qualificata come attività commerciale non dichiarata.
Il cambio conta quanto la franchigia
Che la spesa vada verso la Svizzera o verso l'Italia, c'è una variabile che pesa su ogni acquisto ed è spesso sottovalutata: il tasso a cui si convertono stipendio o contanti. Un franco cambiato a un tasso sfavorevole, o un euro convertito senza confrontare le condizioni, azzera in fretta il risparmio ottenuto sull'IVA più bassa o sui prezzi più contenuti. Su CambiaValute.ch, il miglior cambio Franco-Euro chi cambia franchi in euro riceve un cambio valuta migliore prima ancora di varcare il confine, in qualunque direzione. Per chi vuole approfondire come evitare gli errori più comuni nella conversione dello stipendio, resta utile anche questo video sui 5 errori da evitare quando cambi il tuo stipendio in euro.
Fonti consultate
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Carta doganale del viaggiatore
- Your Europe (Commissione europea) — Alcol, tabacco e accise per i viaggiatori
- UDSC/BAZG — Limite di franchigia secondo il valore (150 franchi dal 2025)
- Consiglio federale svizzero — Comunicato stampa, riduzione della franchigia a 150 franchi
- Euroconsumatori.org — Regole per l'introduzione di prodotti di origine animale nell'Unione europea
- RPLT — Riforma doganale e sanzioni penali (D.Lgs. 141/2024)
- SECO / kmu.admin.ch — Il turismo degli acquisti continua a crescere (studio Università di San Gallo 2025)
- Corriere del Ticino — Fate la spesa oltreconfine? Il 2026 potrebbe essere uno degli anni più vantaggiosi
- Altroconsumo — Indagine annuale sui supermercati più convenienti in Italia (marzo 2025)
- Cippà Trasporti — Quanta merce si può portare dall'Italia alla Svizzera
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