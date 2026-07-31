Spesa oltreconfine, andata e ritorno: cosa conviene comprare in Svizzera e cosa Italia

Molte guide in circolazione, comprese alcune rivolte proprio ai frontalieri, citano un limite di 150 franchi al giorno per persona come tetto di valore per gli acquisti da riportare in Italia. Quel numero esiste, è vero, ma riguarda la direzione opposta — su cui torniamo tra poco. Per chi acquista in Svizzera e rientra in Italia vale la regola dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i viaggiatori provenienti da un Paese extra-UE: 300 euro per chi rientra via terra, 430 euro per chi arriva in aereo o in nave, 150 euro per i minori di 15 anni indipendentemente dal mezzo di trasporto.



Il meccanismo di calcolo, poi, è meno punitivo di quanto si tema: se si acquistano più beni distinti, la franchigia copre per intero quelli che vi rientrano, e si paga dazio e IVA solo sul valore che eccede — a meno che l'eccedenza derivi da un singolo oggetto che superi da solo la soglia, in quel caso tassabile per intero. Oltre al valore, esistono franchigie quantitative per tabacco (200 sigarette, o 100 sigaretti, o 50 sigari, o 250 grammi di trinciato) e alcolici (1 litro di superalcolici oltre 22 gradi, oppure 2 litri fino a 22 gradi, a cui si sommano 4 litri di vino fermo e 16 litri di birra), riservate a chi ha compiuto 17 anni.

