Spread nel cambio valuta: cos'è e quanto ti costa davvero

Il calcolo, una volta isolato, è semplice. Il tasso di riferimento pubblicato dalla BNS per fine luglio 2026 (24/07/2026) era vicino a 0,9295 franchi per un euro: uno stipendio di 4.000 franchi, convertito a quel tasso, varrebbe circa 4.303 euro. Con uno spread dell'1%, quell'importo si riduce di circa 43 euro. Con uno spread dello 0,3%, tipico di condizioni più trasparenti, la perdita scende a circa 13 euro; con uno spread del 2% sale a circa 86 euro. Restano tre scenari illustrativi, non condizioni offerte da un operatore reale — ma bastano a mostrare che la percentuale conta meno del suo effetto in euro sull'importo che si sta davvero convertendo.



Tre voci, spesso confuse tra loro, meritano di restare separate. Lo spread è proporzionale all'importo: pesa allo stesso modo, in percentuale, su cento franchi o su diecimila. Una commissione fissa, quando c'è, si aggiunge indipendentemente dalla cifra cambiata, e per questo incide molto di più sui piccoli importi che su quelli grandi. Il tasso netto, infine, è il numero che conta davvero: il tasso di riferimento già corretto per spread e commissioni, quello che dice esattamente quanti euro si riceveranno per i propri franchi, o viceversa. Chiederlo prima di procedere evita di dover sommare voci diverse a mente mentre l'operazione è già in corso.

