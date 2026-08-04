Spread nel cambio valuta: cos'è e quanto ti costa davvero
Chiunque digiti “cambio franco svizzero euro” su un motore di ricerca trova un numero pulito, aggiornato al minuto. Tra quel numero e l'importo che arriva davvero sul conto, però, si inserisce una voce che quasi nessun sito spiega per intero: lo spread. Capire come funziona non serve solo per il cambio di oggi — serve per qualunque cambio si debba fare da qui in avanti.
Lo spread è la differenza tra il tasso di riferimento pubblicato ogni giorno lavorativo dalla Banca nazionale svizzera, ad esempio, e il tasso a cui un istituto vende o compra concretamente la valuta. In questo caso però bisogna però solo fare attenzione al fatto che il tasso BNS si aggiorna una volta al giorno, mentre il tasso di mercato (ForEx) varia costantemente. Non è una commissione dichiarata a parte: è incorporato nel tasso stesso, ed è così che banche, uffici di cambio e servizi online si remunerano per il servizio e per il rischio di prezzo che si assumono nel momento dell'operazione. Su un cambio franco-euro vicino a 0,93, uno spread dell'1% vale già alcune decine di euro su uno stipendio medio. Per questo va sempre chiesto, mai dedotto dal tasso mostrato online.
Il calcolo, una volta isolato, è semplice. Il tasso di riferimento pubblicato dalla BNS per fine luglio 2026 (24/07/2026) era vicino a 0,9295 franchi per un euro: uno stipendio di 4.000 franchi, convertito a quel tasso, varrebbe circa 4.303 euro. Con uno spread dell'1%, quell'importo si riduce di circa 43 euro. Con uno spread dello 0,3%, tipico di condizioni più trasparenti, la perdita scende a circa 13 euro; con uno spread del 2% sale a circa 86 euro. Restano tre scenari illustrativi, non condizioni offerte da un operatore reale — ma bastano a mostrare che la percentuale conta meno del suo effetto in euro sull'importo che si sta davvero convertendo.
Tre voci, spesso confuse tra loro, meritano di restare separate. Lo spread è proporzionale all'importo: pesa allo stesso modo, in percentuale, su cento franchi o su diecimila. Una commissione fissa, quando c'è, si aggiunge indipendentemente dalla cifra cambiata, e per questo incide molto di più sui piccoli importi che su quelli grandi. Il tasso netto, infine, è il numero che conta davvero: il tasso di riferimento già corretto per spread e commissioni, quello che dice esattamente quanti euro si riceveranno per i propri franchi, o viceversa. Chiederlo prima di procedere evita di dover sommare voci diverse a mente mentre l'operazione è già in corso.
Confrontare due condizioni non richiede strumenti complicati, ma un ordine preciso. Ad esempio, si sempre partire dal tasso di riferimento pubblicato dalla BNS il giorno dell'operazione, non da un valore visto giorni prima. Si chiede il tasso netto che l'istituto applicherebbe sull'importo specifico da cambiare, non uno spread “medio” valido per qualunque cifra. Si calcola la differenza in euro, non solo in punti percentuali, perché è quella cifra assoluta a finire sul conto. E si verifica se esiste anche una commissione fissa separata, perché su importi piccoli può pesare più dello spread stesso. Le cifre di questo articolo restano esempi di calcolo, non un'offerta: per operazioni di importo rilevante, il riferimento resta la condizione scritta del singolo istituto o, per scelte più complesse, un consulente abilitato.
Ora che si sa come si scompone il costo di un cambio, la domanda giusta da fare prima di procedere è una sola: qual è il tasso netto? Cambiavalute.ch pubblica le condizioni applicate ai propri cambi in modo trasparente, così è possibile verificare spread e commissioni prima di decidere, senza doverli ricostruire a posteriori.
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Fonti ufficiali
Fonti consultate il 29/07/2026.
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